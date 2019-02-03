الرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم تنفذان برنامجا للدراسات العليا

عمران: ننتظر الإعلان قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، ومركز المديرين المصري التابع للهيئة.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، يستهدف البروتوكول فتح آفاق تعاون في تقديم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" في مجال الحوكمة، في مسارات حوكمة الشركات، وحوكمة القطاع الصحي، وحوكمة البنوك، والالتزام.

كما وقعت هيئة الرقابة المالية ممثلة في معهد الخدمات المالية التابع لها، بروتوكولا إضافيا للتعاون مع معهد الاستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية، لتنفيذ برامج الدراسات العليا لتقديم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" في مسارات إدارة الاستثمار، والتحكيم في الأوراق المالية، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الإسلامي.

وكشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام مركز المديرين المصري التابع للهيئة بتقديم شهادة "خبير معتمد في حوكمة الشركات"، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، خلال الأسبوع الثانى من الشهر الجاري.

وقال عمران إن ذلك يأتي بهدف توفير كوادر داخل الشركات المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية تكون قادرة على نشر وتطوير ممارسات الحوكمة بها، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، وفي ضوء الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري.

وقال محمد مصطفى سليمان المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، إن نشر وتطوير ممارسات الحوكمة يساعد على الوصول إلى أعلى معدلات النمو للشركات المختلفة مما يدعم معدلات النمو الإقتصادى للمجتمع ككل.

وأضاف أنه تم تصميم الشهادة التي يقدمها المركز لتلبي احتياجات المشاركين من حيث المعلومات والأدوات اللازمة للقيام بدورهم بكفاءة في ممارسات الحوكمة والالتزام بتعليمات هيئة الرقابة المالية التي تقوم بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.