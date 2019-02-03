المكتب التجاري بالبرازيل ينظم معرضًا دائمًا للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر

كتبت­- دينا خالد:

ينظم حاليًا المكتب التجاري المصري بالبرازيل معرضًا دائمًا للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر بمدينة كامبيناس البرازيلية وذلك منذ 21 يناير الماضي وحتى 21 يوليو 2019، بحسب بيان من وزارة التجارة، اليوم الأحد.

ويضم المعرض منتجات 50 شركة مصرية ويتيح زيارات لرجال الأعمال والمستوردين والموزعين بغرض التعاقد على صفقات تصديرية مصرية للأسواق البرازيلية، وفقًا للبيان.

وقال أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة ومجتمع الأعمال في مصر لدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أمريكا اللاتينية بصفة عامة والسوق البرازيل بصفة خاصة والتي تعد أكبر دول القارة من حيث المساحة وعدد السكان وقوة الاقتصاد.

وأضاف عنتر أنه من المتوقع أن يكون لهذا المعرض أصداء كبيرة لدى مجتمع الأعمال البرازيلي.

وأشار إلى أن المعرض يضم صناعات الغزول القطنية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والسجاد والأقمشة والأثاث والمنتجات الغذائية والمواسير والكوالين وماكينات الحلاقة واللمبات الكهربائية والمواسير والجرارات الزراعية والرخام والجرانيت.

وأشار عنتر إلى أن المكتب التجاري المصري بمدينة سان باولو البرازيلية يعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف تكرار التجربة خلال الفترة القادمة في مدن أخرى بالبرازيل حيث يتم حاليا التواصل مع مختلف دوائر الأعمال للترويج للصادرات المصرية في السوق البرازيلي.

وأضاف عنتر أن عدد من الجهات المصرية المعنية بالتصدير تشارك بالمعرض تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية.