أسعار البترول ترتفع مع مقاومة "أوبك" لضغوط ترامب لتخفيف قيود الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن "أوبك" ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 49 سنتًا أو ما يوازي 0.9%عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعًا 44 سنتًا أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 444.3 مليون برميل، وفقًا للوكالة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية، اليوم الأربعاء، في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعمًا هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة أوبك التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم الأسعار.