"بنك التنمية الصناعية" يدرس تمويل المخابز للتحول إلى الغاز بدلا من السولار

كتبت- منال المصري:

قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية، إن البنك يدرس حاليا تمويل المخابز الآلية والنصف آلية، للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، في المحافظات المختلفة.

وأشار جلال، في تصريحات لمصراوي، أن البنك لديه خبرة في التعامل مع المخابز، وأنه سبق له تمويل حوالي 600 مخبز، قبل 3 سنوات، لتحويلها من مخابز بلدية إلى آلية ونصف آلية، وذلك في محافظات بورسعيد وطنطا والبحيرة والمنصورة، بحجم تمويلات بلغ 150 مليون جنيه.

"نريد أن نبدأ مرحلة ثانية في عملية تطوير المخابز.. بتحويلها إلى الغاز.. وعقدنا عدة اجتماعات مع روابط المخابز الآلي في المنصورة لتحويلها للغاز وعددها حوالي 150 مخبزا"، بحسب ما قاله جلال.

وأضاف أن تكلفة تمويل المخبز الواحد للتحول إلى الغاز تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وذلك حسب حجم المخبز.

وقال جلال إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى حوالي 4.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة بنسبة نمو 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.