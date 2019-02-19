5 بنوك تخفض الفائدة بين 1 و1.25% على الودائع وحسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون في 5 بنوك، لمصراوي، إنهم قرروا خفض الفائدة على بعض الأوعية الادخارية مثل حسابات التوفير والودائع بين 1 إلى 1.25%، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1%.

وهذه البنوك هي الإسكندرية والبركة والكويت الوطني والعقاري المصري والمصرف المتحد.

وجاءت قرارات البنوك بخفض الفائدة، بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض 1%، لتصل إلى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

وتباينت قرارات البنوك الخمسة في خفض الفائدة ففي الوقت الذي قرر بعض منها خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع بينما اكتفت بنوك أخرى بخفض الفائدة على حساب التوفير فقط.

ولا تزال البنوك الخمسة تدرس خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت وتداعياتها على نقص السيولة.

وقال مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على جميع الودائع وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وأضاف لمصراوي أن البنك أرسل خطابًا رسميًا للفروع بخفض الفائدة على جميع الودائع العادية والمميزة بداية من يوم الأحد الماضي، فيما لم تتلق الفروع تعليمات رسمية عن مصير الفائدة على الشهادات وحساب التوفير .

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت للعملاء الجدد فيما أبقى البنك على فائدة حسابات التوفير والودائع دون تغيير.

وأضاف القاضي أن حصيلة الشهادات ذات العائد الثابت تمثل جزءًا قليلًا مقارنة بإجمالي حصيلة الشهادات ذات العائد المتغير حيث توقع البنك مسبقًا خفض الفائدة وقرر تحويل جزء كبير من الشهادات ذات العائد الثابت إلى متغيرة.

وسجلت الفائدة على الشهادات الثابتة بالبنك بعد الخفض الجديد 12% مقارنة بـ 13% يصرف العائد كل 3 أشهر كما تراجعت الفائدة على الشهادة ذات العائد المصرف مقدمًا إلى 13.25% مقارنة 14.25% سابقا.

وقال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية إن البنك قرر خفض الفائدة على شهادتي "اليكس جولد" و"اليكس جولد ستار" ذات العائد المتغير بداية من أمس الاثنين.

وانخفضت الفائدة على اليكس جولد إلى 13.75% بدلًا من 14.75% ويصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات .

كما تراجعت الفائدة على شهادة اليكس جولد برايم إلى 13.5% بدلًا من 14.5% ويصرف العائد كل شهر لمدة ثلاث سنوات.

ويتيح البنك بيع الشهادتين من أول ألف جنيه ومضاعفاته كما يسمح باسترداد الشهادة قبل ميعاد استحقاقها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

وقال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني إن البنك قرر أمس خفض الفائدة بين 1 إلى 1.25% على حسابات التوفير والودائع، كما يدرس خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت .

ويتيح البنك نوعين من الحسابات، الأول حساب توفير عادي يمنح فائدة 7.75% سنويًا، ويصرف عائده كل 3 أشهر، والحد الأدنى لفتح الحساب هو 5 آلاف جنيه، أما الحساب الثاني فهو حساب التوفير الذهبي وينقسم إلى ثلاث شرائح، وتتباين معدلات الفائدة حسب قيمة كل شريحة.

وقال مصدر مسؤول بالبنك العقاري المصري إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الودائع المميزة لكبار العملاء مع الابقاء على فائدة ودائع العملاء العاديين وحساب التوفير والشهادات ذات العائد الثابت كما هم دون تغيير.