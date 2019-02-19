وزيرة الاستثمار تبحث التعاون مع إيطاليا في مجالي البنية التحتية والنقل

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع دانيلو تونينيلى وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، زيادة التعاون بين البلدين في مجال البنية الأساسية من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على ضخ استثمارات جديدة في مصر في هذا القطاع.

كما بحث الوزيران دعم إيطاليا لعدة مشروعات في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الاستثمار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث حضر اللقاء هشام بدر سفير مصر لدى روما.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاته، نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين.

وأوضحت أن هناك فرصا استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يربط الشعبين من علاقات تاريخية ممتدة.

وأعرب الوزير الإيطالي عن حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مجالي البنية الأساسية والنقل.

ويصل إجمالى الاستثمارات الإيطالية في مصر إلى نحو 4 مليارات دولار بعدد شركات وصل إلى 1204 شركات، في مجالات البنية الأساسية، والغاز والبترول، والخدمات المالية، واللوجستيات، والكيماويات والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والملابس الجاهزة.