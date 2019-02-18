وزارة المالية وشركة أوبر يتوصلان لاتفاق لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

كتب- مصطفى عيد:

توصلت مصلحة الضرائب وشركة أوبر مصر لاتفاق لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الشركة، بحسب ما ذكره بيان صحفي لوزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال البيان إن محمد معيط، وزير المالية، أعلن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر.

وأضاف أن هذا جاء على خلفية الاجتماع الذي تم عقده مؤخرًا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر.

وقالت شركة أوبر للنقل الذكي الأسبوع الماضي إنها أجرت تعديلًا بسيطًا على أسعار الخدمات التي تقدمها بداية من الثلاثاء الماضي.

وفسرت الشركة لجوئها لرفع أسعار خدماتها قائلة: "مع وجود التضخم الذي يؤثر على مصاريف السائقين اليومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمات أوبر التي يدفعها السائقون، فقد تم إجراء تعديل بسيط على الأسعار".

وقال وزير المالية في البيان إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون إفراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية.

وبحسب معيط فإن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.

وكشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وتسدد شركة كريم للنقل التشاركي، ضريبة القيمة المضافة منذ شهر مارس من عام 2018، وكانت الشركة قد طلبت المساواة مع المنافسين في دفع الضرائب وخاصة أن أوبر لم تكن تدفع ضريبة القيمة المضافة.

وقال حسين إن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.