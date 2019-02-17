محافظ البنك المركزي يطلق مبادرة "رواد النيل" رسميا

كتبت- منال المصري:

أطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مبادرة رواد النيل، رسميا اليوم الأحد، بمشاركة ١٢ بنكًا، وأجرى جولة في معرض رواد النيل بجامعة النيل.

ويتولى البنك المركزي المصري تمويل مبادرة رواد النيل وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

ويشارك في إطلاق المبادرة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وطارق خليل رئيس جامعة النيل، ونيرمين الطاهري وكيل محافظ مساعد التطوير المصرفي بالبنك المركزي، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، ومنى محرز نائب وزير الزراعة، ولفيفا من قيادات البنوك العامة والخاصة.

وتتضمن فعاليات الإطلاق توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والآخر بين وزارة التخطيط "رواد 2030" ومبادرة "رواد النيل".

ومبادرة "رواد النيل" هي نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزي المصري مع جامعة النيل الأهلية استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكاً كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.