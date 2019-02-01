منذ ربطه بالمركزي.. أول تحرك في سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

كتبت- شيماء حفظي:

ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر الـ 17على التوالي، ولكنها خفضت سعره للمنتجات غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، الصادرة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر فبراير الجاري للسلع الأساسية.

ولكن تراجع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.70 جنيهًا في فبراير الجاري، مقابل 17.97 جنيهًا في يناير وديسمبر الماضيين.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن في نهاية نوفمبر الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر، وإخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وكان سعر الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة من الخارج لمدة 14 شهرا انتهت في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، بحسب ما كانت تعلن وزارة المالية.

إلا أن الوزارة بدأت في إخضاع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية خلال الشهر الماضي لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وهو ما يمثل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما أثار الجدل بشأن تأثير القرار على معدل التضخم خلال ديسمبر.

ومن بين السلع غير الضرورية وفقا لتصنيف وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة.

كما تشمل السلع المطبق عليها سعر الدولار الجمركي وفقا لأسعار صرف البنك المركزي الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الاحذية والأثاث وغيرها، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.