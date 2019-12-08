من بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.