وزير البترول: نعمل على الاكتفاء الذاتي من النفط مثلما حدث مع الغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلي، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات، وطرح المزايدات، وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، الذي نظمته إيجيبت أويل أند جاز، وبحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر، وعدد من خبراء صناعة البترول.

وأكد الملا أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، حيث تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس، والتي لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول، والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات، والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول، وعدد من رؤساء الشركات العالمية، والخبراء والمهنيين بالصناعة، لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول في إطار برنامج التطوير والتحديث، مؤكدا أهمية إعداد كوادر بشرية ماهرة وذلك لاعتماد مستقبل أي صناعة بشكل كبير على شبابها ولضمان مستقبل مثمر واستدامة النجاحات.