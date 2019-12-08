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عكاشة: البنك الأهلي ضخ 8 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري

03:34 م الأحد 08 ديسمبر 2019
عكاشة: البنك الأهلي ضخ 8 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري

البنك الأهلي بالمؤتمر

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ 8 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري منذ يونيو 2018 وحتى الآن، بنسبة نمو 100%.

وأشار في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر المصرفي العربي 2019 إلى أن البنك يعمل على التوسع في تمويل مبادرة التمويل العقاري لدعم محدودي الدخل.

وأضاف أن مصرفه يترقب صدور تعليمات مبادرة الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة لبدء تفعيلها والمشاركة فيها.

هشام عكاشة البنك الأهلي مبادرة التمويل العقاري

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