البورصة تنخفض مع بداية أول تعاملات الأسبوع
10:20 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13616 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على انخفاض خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.1%، مدفوعا بمبيعات عربية ومحلية.
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