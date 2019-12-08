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البورصة تنخفض مع بداية أول تعاملات الأسبوع

10:20 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
البورصة تنخفض مع بداية أول تعاملات الأسبوع

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13616 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على انخفاض خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.1%، مدفوعا بمبيعات عربية ومحلية.

البورصة مؤشرات البورصة الاسهم والسندات

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