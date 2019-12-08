البورصة تنخفض مع بداية أول تعاملات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13616 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على انخفاض خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.1%، مدفوعا بمبيعات عربية ومحلية.