أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.