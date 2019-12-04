أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

11:14 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر

الخبر التالى:

أسعار الذهب العالمية ترتفع قرب أعلى مستوى في شهر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد 3 أيام من تعيينه.. مدير أمن القاهرة يجري حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة