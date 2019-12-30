قطاع الأعمال: شركة الصوت والضوء تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

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كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إن شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بدأت تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف البيان، أن المشروع يأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة.

وكان محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة المرحلة الأولى 15.6 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تنفذ شركة الصوت والضوء أعمال الإنارة.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنارة المتحف خلال منتصف يناير المقبل، فيما لم يتم تحديد تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع، بحسب جودة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير، ويتم تمويل مشروع الإنارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب البيان.