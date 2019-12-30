البترول: توقيع 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن النفط والغاز في 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إن عام 2019 شهد توقيع 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب خلال عام 2019، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالي استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار، ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار، وحفر 86 بئرا.

وذكرت الوزارة أنه تم توقيع 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية أيضا خلال العام الجاري بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار.

وأشارت إلى طرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر 2018، وتم استلام العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير الماضي، وتم إسناد المشروع إلى شركة شلمبرجير، ويجري حاليا إعداد العقد الخاص بالمشروع.