أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 28- 12- 2019

كتبت- ياسمين سليم:

استقر سعر جرام الذهب اليوم السبت بالسوق المحلي مقارنة بأسعاره أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم السبت 28-12-2019، 675 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيه وسعر الجرام 24 نحو 771.4 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.

وعالميا، بلغ الذهب في المعاملات الفورية أمس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1% إلى 1512.81 دولار للأوقية.

واليوم وغدا عطلة رسمية بالأسواق العالمية، على أن تعود البورصة العالمية للتداول مرة ثانية يوم الاثنين المقبل.