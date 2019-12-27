أبو الفتوح: 67 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبي في البنك الأهلي منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي التدفقات الدولارية على البنك قفزت إلى 67 مليار دولار خلال 3 سنوات من تحرير سعر الصرف في 2016.

وأعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف ليتخلى لأول مرة عن دعم الجنيه كليا ويترك تحديد سعره لآلية العرض والطلب بهدف القضاء على الدولرة والسوق السوداء.

وأشار أبو الفتوح إلى إن مصادر التدفقات الدولارية جاءت من موارد متعددة منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإقبال العملاء على بيع الدولار في البنوك لشراء شهادات ادخارية بالجنيه المصري، ونمو موارد السياحة وتدفقات الاستثمارات غير المباشرة في الانتربنك .

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة إن إجمالي التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي سجلت 200 مليار دولار من تحرير سعر الصرف وحتى نوفمبر الماضي .

وأكد أبو الفتوح، أن البنك يلبي طلبات المستوردين من الدولار بهدف فتح اعتمادات مستندية للسلع الاساسية وغير الاساسية دون وجود قوائم انتظار.