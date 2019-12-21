استقرار الطماطم وارتفاع البطاطس ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كتب- علاء حجاج :

استقرت أسعار الطماطم خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، بينما ارتفعت أسعار البطاطس بقيمة جنيه مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه اليوم السبت، فيما ارتفع سعر كيلو البطاطس ليتراوح بين 4 و7 جنيه بحسب أسعار سوق العبور للجملة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.