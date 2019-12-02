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البورصة تهبط مع بداية تعاملات اليوم

10:15 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
البورصة تهبط مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة- مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13763 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وأعلنت البورصة المصرية، أمس، بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".

ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع أمس بنسبة 0.5%.

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