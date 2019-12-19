لتحويل الدعم إلى إنتاج.. التضامن تبدأ التعريف ببرنامج "فرصة" بالفيوم

كتبت- ياسمين سليم:

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، أول لقاء تعريفي ببرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، بمحافظة الفيوم.

وقال عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن لبرنامج فرصة، إن اختيار محافظة الفيوم لتكون بداية للقاءات التعريفية جاء لما لها من طابع ريفي نشط، ووجود 68% من مستفيدي برامج الدعم النقدي بالمحافظة في سن العمل من 19 حتى 45 عاما.

وأضاف أن الدولة تتكبد مبالغ طائلة في دعم فئات قادرة على العمل، وأن البرنامج يهدف لتعديل سلوك المستفيدين من البرنامج من الحماية وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج.

وأشار الشبراوي إلى أن البرنامج سيعمل على تدريب وتأهيل الرائدات الريفيات أولاً ومن ثم تدريب المستفيدين علاوة على تأهيل وتدريب عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة للعمل بالمشروع.

وأضاف أن هدف الوزارة هو التمكين الاجتماعي من خلال دعم الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية وأيضا المشروعات المدرة للدخل وذلك ضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة .

ويستهدف البرنامج 50 ألف مستفيد حقيقي في المحافظات خلال المرحلة الأولي من خلال تأهيل المستفيدين لسوق العمل والتأكد من ملائمة الوظائف للمستفيدين ومهاراتهم وتيسير تواجد الوظائف وتأسيس الأنشطة المتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الشريكة، بحسب الشبراوي.

وأضاف أن البرنامج سيطلق جائزة لأربع فئات وهي أفضل جمعية شريكة وأحد شركاء القطاع الخاص وأفضل أسرة مستفيدة تحولت للاستقلالية والإنتاج وأفضل فرد مستفيد على أن يتم الاختيار وفقا للنشاط ومدى النجاح.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد الأنصاري٬ محافظ الفيوم بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر فقرا.

وأشار إلى أن برنامج فرصة من البرامج التي ستلقى نجاحاً كبيراً بالمحافظة نظراً لطبيعة الموارد الاقتصادية المتنوعة بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية .

وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه عمل البرنامج وتوفير أوجه الدعم من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات والجمعيات العاملة بمجال التنمية بمحافظة الفيوم.