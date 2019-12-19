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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس 19-12-2019

10:49 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس 19-12-2019

اسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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