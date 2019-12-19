أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس 19-12-2019

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.