ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية مع ترقب تفاصيل اتفاق أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها خلال تعاملات أمس، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477 دولارا للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1481.70 دولار، بحسب الوكالة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أمس الثلاثاء، إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق "المرحلة واحد" ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

ودار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما استقرت الأسهم الآسيوية عند ذروة 18 شهرا بعد أن ارتفعت على مدى خمس جلسات متتالية.