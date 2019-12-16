فرعه الـ 500.. البنك الأهلي يفتح فرعًا جديدًا بمنطقة "نيو جيزة"

كتبت- منال المصري:

افتتح البنك الأهلي المصري أحدث فروعه "نيو جيزة" لتصل بذلك منظومة فروعه إلى 500 فرع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

وحضر الافتتاح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس الإدارة، وعلاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، وأيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، ورؤساء مناطق فروع البنك وفرق عمل القطاعات المعنية بالبنك.

وقال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن افتتاح فرع نيو جيزة يأتي استكمالا لسياسة انتشار الفروع التي ينتهجها وينفذها البنك.

وبحسب بيان البنك، يعد نيو جيزة الفرع رقم 500 في شبكة فروع البنك، ويراعى فيها بشكل مستمر تحقيق أفضل انتشار لخدمة جمهور العملاء من كافة الفئات.

وأضاف عكاشة، أن فرع نيو جيزة يعد نموذجا جديدا من الفروع يطلقه البنك لأول مرة في القطاع المصرفي المصري وهو فرع متكامل الخدمات المصرفية.

ويتضمن هذا النمط من الفروع بداخله فرعا للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى فرع تقليدي متكامل، وهو ما يعكس ريادة البنك في مجال تطوير الفروع وحرصه على تطبيق أحدث الأساليب في الخدمات الإلكترونية المصرفية، بحسب ما قاله عكاشة.

ويتيح الفرع في جزء منه تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيا بالكامل للعملاء أسوة بفروع الخدمة الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات من خلال فرع تقليدي يضم كافة المعاملات المصرفية بذات مقر الفرع.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن افتتاح فرع نيو جيزة كأول فروع البنك للخدمة المتكاملة.

وبحسب أبو الفتوح، يأتي افتتاح الفرع الجديد نتيجة للدراسات التي قام بها فرق العمل المختصص بالبنك، والتي تولت تقييم تجربة البنك في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية، ودراسة أساليب التطوير في تقديم الخدمة بحيث تتم على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضافت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك يسعى بشكل مستمر نحو مواكبة التغيرات والتطورات العالمية في الصناعة المصرفية، ويتضح ذلك خلال السياسات والاستراتيجيات التي ينتهجها البنك في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية.