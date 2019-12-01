توفيق ومعيط يفتتحان مؤتمر الرؤساء التنفذيين لعام 2019

القاهرة- مصراوي:

يفتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ومحمد معيط وزير المالية، مؤتمر الرؤساء التنفذيين The 6 the CEOs THOUGHTS 2109، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، يومي 8 و9 ديسمبر الأسبوع المقبل، تحت عنوان "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة".

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، على رأسها خفض سعر الفائدة وتحركات الأسواق العالمي.

ويشهد المؤتمر سنويا، الكشف عن تقرير مؤشر الرؤساء التنفيذين للشركات، الذي تعده جريدة المال، ويرصد نظرة نحو 300 شركة لأداء الاقتصاد الكلي، وقطاعاته الرئيسية.

وتبدأ فاعليات اليوم الأول بكلمة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، وأحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، وفي اليوم الثاني يبدأ بكلمة محمد معيط، زير المالية، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

ويشارك في المؤتمر كريم عوض الرئيس التنفيذي للمحموعة المالية هيرميس القابضة، وحازم بدران الرئيس التنفيذي لمجوعة سي آي كابيتال القابضة، ووليد زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة PHC، وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي "ثراء"، وطارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي لشركة كومباس كابيتال.

ومن بين المتحدثين أيضا محمد أوزالب العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لبنك بلوم مصر، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأميمة فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي.

وتشمل قائمة المشاركين باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، وأمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عادل أمين، وحامد مبروك مدير عام مجموعة ويلس تاورز واتسون مصر، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمين الممتلكات، ورضا فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد مصطفي عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين.

كما سيتحدث في المؤتمر أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، وأحمد راسخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جاتجد الإلكترونية، وأحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أفايا العالمية في مصر وليبيا، ووائل أبو العلا، رئيس شركة كريم مصر، ووليد السعدني رئيس شركة اطلب دوت كوم، ومحمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتضم قائمة المتحدثين أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وشريف المنوفي الرئيس التنفيذى لشركة تى سي آي سنمار، ونبيل دويدار العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشريف عفيفي الرئيس التنفيذي لشركة سيراميكا بريما، وحسام حسانين رئيس شركة الويلر فريد للصناعات الهندسية.

وسيشارك في المؤتمر شمس الدين يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، وصبري سلامة العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات، ومحمد طارق، نائب المدير التفيذي لشركة CCC لقطاع شمال أفريقيا، وهشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء.