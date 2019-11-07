مصر تبحث مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والنقل

كتب- مصطفى عيد:



بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة يورجن ريجترنك، نائب رئيس البنك، زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل، وتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس، أعربت الوزيرة، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء، وزيادة تمويل القطاع الخاص من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وأشاد نائب رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين البنك ومصر، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي خاصة في مشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية، حيث يبلغ حجم استثماراته بها نحو 5.3 مليارات يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

وأكد حرص البنك على زيادة استثماراته في قارة أفريقيا، والتعرف على فرص الاستثمار في القارة خاصة في مشروعات البنية الأساسية خلال مشاركة البنك في منتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس البنك أن التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وخاصة إصلاح مناخ الاستثمار والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار.

وقال إن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع فلافيا بالانزا، مديرة عمليات دول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو آباد الممثل الإقليمي الجديد للبنك، ومدير مكتب البنك في القاهرة.

وناقش الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ومحفظة التعاون الجارية والمستقبلية خاصة في مجالات الأنفاق، والسكة الحديد، والمياه، والصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري في مصر.

وأكدت فلافيا بالانزا، أن البنك سيشارك في منتدى أفريقيا 2019 بوفد برئاسة داريو سكانبيكو، نائب رئيس البنك، مشيرة إلى حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في رأس المال البشرى، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته في هذا المجال بجانب البنية الأساسية، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأوضحت أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.