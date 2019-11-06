اقتصاد مصر يحقق أكبر معدل نمو في 11 عاما بعد 3 سنوات من التعويم (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

تمر الشهر الجاري الذكرى الثالثة على تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد في مصر، ومن بين هذه المؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وبعد مرور 3 سنوات على التعويم، شهد معدل النمو في الناتج المحلي ارتفاعا إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى مستوى في 11 عاما، وذلك مقارنة بمعدل 4.3% في العام السابق على تحرير سعر الصرف.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي، تطور معدل النمو خلال السنوات الثلاثة بعد التعويم مقارنة بما كان قبله، وأهم القطاعات التي ساهمت في هذا النمو، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.