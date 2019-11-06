مونديليز: استهلاك المواطن المصري من الشيكولاتة 500 جرام سنويا فقط

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال بلال شرباتي، المدير التنفيذي لشركة مونديليز في شمال أفريقيا والمشرق، إن استهلاك المواطن المصري للشيكولاتة، منخفض للغاية، مقارنة ببعض الدول الأوروبية والخليجية.

وأوضح خلال لقاء وجولة بمصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، أن استهلاك المواطن المصري من الشيكولاتة في السنة لا يزيد على 500 جرام، بينما يصل هذا المعدل إلى حوالي 11 كيلو جراما في بريطانيا، وكيلو ونصف في السعودية على سبيل المثال.

وأشار إلى أن انخفاض استهلاك المواطن المصري من الشيكولاتة "يعني أن السوق لا يزال أمامه فرص كبيرة جدا للنمو وزيادة حجم السوق".

وقالت شيرين عزت مديرة التسويق في شركة مونديليز انترناشونال بشمال وغرب أفريقيا، إن شركة مونديليز صاحبة أكبر حصة من المبيعات في سوق الشيكولاتة في مصر، والتي تقترب من 50% من السوق.

وأشارت إلى أن الشركة تنتج وتبيع حوالي 35 منتج شيكولاتة متنوع في السوق المصري، وأن الشركة تعمل على ابتكار أنواع وأصناف وأحجام مختلفة من الشيكولاتة من أجل زيادة حجم السوق.

وهو ما أكده أيضا شرباتي، قائلا إن الشركة تحتل المركز الأول حاليا في السوق المصري، وأن هدفها هو زيادة حجم السوق من خلال تقديم أسعار وأطعمة متنوعة، وأيضا توفير منتجاتا توافق المناسبات المختلفة.

وأعلنت مونديليز إيجيبت فودز، أمس، أنها بدأت تصنيع منتجها الشهير شيكولاتة ميلكا، في مصانعها في مصر، لأول مرة، والتي كانت تستورد قبل ذلك من ألمانيا، وأن الشركة ستبدأ طرحها في السوق المصري خلال الشهر الجاري.

وأنفقت الشركة حوالي 400 مليون جنيه استثمارات جديدة في مصانعها الثلاث في مصر من اجل التوسعة والتطوير، لترتفع استثماراتها الإجمالية في السوق المحلي إلى 2 مليار جنيه.

ويعمل في الشركة بمصر حوالي 1200 عامل بالإضافة إلى الموزّعين وعددهم 1200 موظف، إلى جانب 1300 وظيفة غير مباشرة، بحسب ما قاله شرباتي.

وتمتلك الشركة 16 علامة تجارية تنتجها وتبيعها في السوق المصري. وتستحوذ على ما يقرب من نصف سوق الشيكولاتة في مصر، ومن أبرز منتجاتها شيكولاتة كادبري ديري ميلك وميلكا وماندولين، وبسكويت بوريو وأوريو.

وقالت أميرة فرج مديرة العلاقات الحكومية والخارجية في شركة منوديليز إيجيبت فودز، إن الشركة تصنع حوالي 97% من هذه العلامات التجارية في مصر، وأن المكون المحلي في هذه المنتجات يصل إلى 50%.

وأشارت إلى أن صادرات الشركة تمثل نحو 45% من إجمالي الإنتاج السنوي، وأن الشركة صدرت بنحو 345 مليون دولار في أخر 3 سنوات، إلى حوالي 24 دولة حول العالم.

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