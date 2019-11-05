هشام عكاشة: التحول لمجتمع لا نقدي يحتاج بعض الوقت

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التحول إلى مجتمع لا نقدي يحتاج بعض الوقت ولكننا نسعى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأضاف عكاشة في كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فعالة وإصلاحات هيكلية تساعد في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، في مقدمتها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإطلاق منظومة الدفع الإلكترونية ميزة، بجانب العديد من التطورات التي تساهم في تعزيز تطبيق الشمول المالي.

وأوضح أن التحول لمجتمع لا نقدى أصبح ضرورة في ظل التطورات التكنولوجية ورغبة العملاء من الشباب في أن تكون الخدمات أكثر مرونة وسهولة.

وبحسب عكاشة أشادت المؤسسات الدولية بالتطور الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في الربع الثاني من 2019 ورغم تباطىء نمو الاقنصاد العالمي.

وقال عكاشة إن القطاع المصرفي أثبت مرونة في دفع وتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية سواء على صعيد المشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة والحد من البطالة الذي بعد هدف رؤية مصر 2030.

واتخذت مصر خطوات لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وتأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتدشين البنية المعلوماتية لربط أكثر من 70 قاعدة حكومية لتشجيع المواطنين على الإقبال على الخدمات الرقمية، وفقًا لعكاشة.

وأوضح أن المؤسسات حول العالم تعرضت لخسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بسبب عدم التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية وهو ما يتطلب العمل على التطور مع متطلبات العصر ولابد من ميكنة كافة وسائل الدفع لتلبية احتياجات الشباب.