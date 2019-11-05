نائب رئيس البنك الأهلي: 5.5 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفي في مصر

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن أصول الجهاز المصرفي في مصر تجاوزت 5.5 تريليون جنيه باستثناء أصول البنك المركزي، وكذلك حجم الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 4 تريليونات جنيه بالإضافة إلى ضخ 1.9 تريليون جنيه قروض من الجهاز المصرفي.

وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن البنوك أطلقت نحو 2.5 مليون بطاقة من ميزة الوطنية، أول بطاقة محلية ذات علامة تجارية مصرية، فضلًا عن توسع البنوك في إطلاق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع.

وأشار إلى اتجاه الجهاز المصرفي لرقمنة المدفوعات، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المجال، بهدف الحد من تداول الكاش، وزيادة معدلات المحصلات الضريبة، وهو ما أدى إلى توسع البنوك في الاستثمار في البنية التكنولوجية.

وذكر أبو الفتوح أن سياسة البنك المركزي نجحت في إدارة السياسة النقدية، حيث تراجع معدلات التضخم إلى 4.8% في نهاية سبتمبر الماضي، مما دفع إلى تراجع الفائدة بشكل متوالٍ آخرها 1% في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن المركزي أطلق العديد من المبادرات تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقاري، ورواد النيل، بفائدة مدعمة بهدف دعم شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، وصغار رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر الناس والبنوك، بحضور مصطفى الفقى رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، المنظم للمؤتمر، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي البنوك.

ومن بين حضور المؤتمر من البنك المركزي، لبني هلال نائب محافظ البنك، و نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الأفريقية، وإيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

كما يشهد المؤتمر حضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.