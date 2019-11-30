أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تستقر خلال تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت مقارنة بأسعارها أمس في سوق الجملة بالعبور.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت بين 23 و27 جنيهًا وهي نفس أسعار أمس، وكذلك سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 55 و65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بين 45 و51 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر الجمبري الممتاز، اليوم بين 300 جنيه و380 جنيهًا واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات.