التجاري وفا بنك يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الضمان الإفريقي لصالح رائدات الأعمال

كتبت- منال المصري:

على هامش القمة العالمية حول النوع الاجتماعي التي انعقدت هذه السنة بكيغالي من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة التجاري وفا بنك ومجموعة صندوق الضمان الإفريقي، باعتباره صندوقا مهما في إفريقيا، والتي بهدف تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وستتيح هذه الاتفاقية لمجموعة التجاري وفا بنك دعم النساء المقاولات ورائدات الأعمال من خلال الاستفادة من ضمانات المحفظة من جهة وتقديم دعم تقني بشراكة مع صندوق الضمان الإفريقي لفائدة لمقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول التي تشتغل بها المجموعة من جهة أخرى.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف هشام الفاضيلي، مدير التطوير التجاري ضمن بنك التقسيط الدولي، والسيد جيل نغانكام، المدير العام المساعد والمدير المالي لمجموعة صندوق الضمان الإفريقي.

وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك: "يعتبر التوقيع على هذه المذكرة للتفاهم تجسيدا للشراكة القوية بين مجموعتين كبيرتين وملتزمتين بشكل قوي في تنمية إفريقيا. ودائما ما دعمت مجموعتنا المقاولين وبالأخص المرأة رائدة الأعمال التي أبانت دوما عن التزام قوي ضمن المجتمعات الإفريقية. وفى هذا الصدد، وقع بنكنا خلال النسخة الأخيرة من المنتدى الدولي إفريقيا والتنمية الافريقي وأربع جمعيات إفريقية تعمل لصالح المرأة المقاولة على اتفاق من أجل النهوض بمبادرة دعم رائدات الأعمال الإفريقيات. وباعتباره فاعلا رئيسيا في دعم المقاولات الافريقية الصغيرة والمتوسطة، يعد صندوق الضمان الإفريقي شريكا مثاليا لكي نعزز أكثر فأكثر دعمنا لريادة الأعمال النسائية في أفريقيا".

ومن جهته، أكد فيليكس بيكبو، المدير العام للصندوق الإفريقي للضمان بأن" التوقيع على هذه المذكرة للتفاهم يمثل تعبيرا عن إرادة مجموعة للصندوق الإفريقي للضمان لدعم المقاولة الإفريقية الصغيرة والمتوسطة. كما تزداد أهمية تمويلها بالنظر للدورالذي تضطلع به ضمن الاقتصاديات الإفريقية. لقد سبق لنا التعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك ونحن سعداء بتوسيع هذه الشراكة لتشمل دولا أخرى".