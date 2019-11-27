"كريم" تضم سائقيها إلى منظومة "فوري" لاستبدال النقاط

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة "كريم" المتخصصة في مجال النقل الذكي، بالتعاون مع شركة "فوري" تطبيقها خاصا لسائقي "كريم" يمكنهم من خلاله تجميع نقاط واستردادها ضمن برنامج "استبدال النقاط".

وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، في بيان اليوم الأربعاء، إن التطبيق الجديد تم تطويره ضمن برامج استبدال النقاط، حيث يمكن من خلاله لسائقى "كريم" أن يحصلوا على نقاط يقومون باستبدالها من المحلات التجارية، من بينها محلات البقالة ومحلات الملابس، وكذلك الحصول على وسائل ترفيهية من السينمات وغيرها، على أن يتم وضع تجديد دائم لقائمة التجار شهريا.

وأضاف عكاشة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة "فوري" للاهتمام بأصحاب المهن من خلال استهداف شرائح وفئات جديدة فى الفترة المقبلة خاصة بعد أن حقق برنامج "استبدال النقاط" نجاحا ورواجا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وجذب شريحة كبيرة من الجمهور لما له من عائد مثمر للمشتركين به، بحسب البيان.