رئيس الصندوق مصر السيادي: دورنا جذب الاستثمار طويل الأجل

كتبت- شيماء حفظي:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق مصر السيادي "ثراء" إن الصندوق سيكون دوره جذب الاستثمار طويل الأجل وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة لذلك.

"الاستثمار طويل الأجل يبدأ من 3 إلى 5 سنوات وتصل لعشر سنوات" بحسب ما قاله سليمان خلال مؤتمر "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل" اليوم الثلاثاء.

وقال إن الصندوق يستهدف أيضا جذب المستثمرين المحليين وتوطين التكنولوجيا وتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الشراكة بين الصندوق السيادي وقطاع الأعمال العام تستهدف الوساطة مع المستثمر الخارجي والفرص المحلية التي سيرعاها الصندوق.

"سندير حوارا مع المستثمر الأجنبي بأننا نشاركه في ضح الاستثمارات المخاطر وهذا يشجع المستثمر على الدخول في السوق المصري" بحسب سليمان.