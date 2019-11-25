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الدولار يرتفع في بنك التجاري الدولي بنهاية التعاملات

05:03 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
الدولار يرتفع في بنك التجاري الدولي بنهاية التعاملات

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك التجاري الدولي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرشين إلى 16.06 جنيه للشراء، فيما بقى مستقرًا لسعر البيع عند 16.16 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي، وقناة السويس وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

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