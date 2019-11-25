أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو جنيها واحد للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 656 جنيها مقابل 657 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749.7 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، اليوم، بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، بحسب وكالة رويترز.

وعزز ذلك الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%إلى 1460.85 دولار للأوقية، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة.

