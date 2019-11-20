الدولار يهبط ببنكي كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.