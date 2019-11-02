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    بعد ارتفاعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم؟

    12:56 م السبت 02 نوفمبر 2019
    بعد ارتفاعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم؟

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 678 جنيها، وهو سعر الأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 581 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 774.9 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيها.

    وأرجع نجيب، استقرار أسعار الذهب إلى ثبات سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية.

    أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 18 عيار 24 عيار 21
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