هيئة الاستثمار تستقبل وفدا من رجال الأعمال الأردنيين

كتب- مصطفى عيد:

التقى محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع رئيس الجمعية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والنقل، والدعم اللوجستي، وصناعة الأخشاب.

وقال عبد الوهاب، خلال اللقاء، إن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجهت بتوفير كافة سبل الدعم للاستثمارات العربية في مصر، مستعرضا الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي نفذتها مصر خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة إقرار قانون الاستثمار في عام 2017.

وأضاف أن من بين هذه الإصلاحات أيضا زيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزا في كافة أنحاء الجمهورية، وتأسيس اللجنة الخاصة بفض منازعات الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، مما ساهم في التحسن الكبير في تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية.

وذكر عبد الوهاب أن من أهم مؤشرات التحسن إعلان البنك الدولي تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي.

ودعا عبد الوهاب رجال الأعمال الأردنيين إلى بحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة أن الاستثمارات الأردنية لم ترقَ بعد لتوازي العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث تحتل الأردن المرتبة 26 في قائمة الدولة المستثمرة بمصر، بقيمة استثمارات بلغت 570 مليون دولار.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز وضمانات ممتازة للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واصطحب عبد الوهاب الوفد الأردني في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، لتحقيق أهداف الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، وفقا للبيان.

كما عرض عبد الوهاب، على الوفد الأردني، خريطة مصر الاستثمارية التي تضم 3000 فرصة استثمارية متكاملة.

وقال حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الحكومة ورجال الأعمال بالأردن يتفقان على ضرورة التوسع في عقد الشراكات الاستثمارية مع مصر، وهناك خطط للتوسع في الاستثمارات القائمة في مصر، لاستغلال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف الطباع أن مجلس الأعمال المصري الأردني تأسس منذ 34 عاما، وهو من أقدم المجالس بالمملكة الأردنية.

وأبدى أعضاء الوفد الأردني إعجابهم بسرعة الإنجاز في مركز خدمات المستثمرين، معتبرين ذلك نقلة نوعية في تهيئة بيئة الاستثمار بالمنطقة العربية، وفقا للبيان.

وحضر اللقاء عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.