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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    05:10 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

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