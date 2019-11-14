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    بعد خفضها اليوم.. كيف تحركت أسعار الفائدة بالمركزي منذ التعويم؟ (فيديوجرافيك)

    09:31 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    بعد خفضها اليوم.. كيف تحركت أسعار الفائدة بالمركزي منذ التعويم؟ (فيديوجرافيك)

    البنك المركزى

    كتب- مصطفى عيد:

    قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب أسعار الفائدة من مستوياتها قبل التعويم.

    وتحركت أسعار الفائدة بالبنك المركزي 9 مرات منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث رفع المركزي أسعار الفائدة 7% على 3 مرات، قبل أن يخفضها بمجموع 6.5% على 6 مرات خلال العامين الأخيرين.

    ويرصد مصراوي عبر الفيديوجرافيك التالي، التحركات التسعة لأسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف وحتى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

    كيف تحركت أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ التعويم؟

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