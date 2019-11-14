بعد خفضها اليوم.. كيف تحركت أسعار الفائدة بالمركزي منذ التعويم؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب أسعار الفائدة من مستوياتها قبل التعويم.

وتحركت أسعار الفائدة بالبنك المركزي 9 مرات منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث رفع المركزي أسعار الفائدة 7% على 3 مرات، قبل أن يخفضها بمجموع 6.5% على 6 مرات خلال العامين الأخيرين.

ويرصد مصراوي عبر الفيديوجرافيك التالي، التحركات التسعة لأسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف وحتى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

كيف تحركت أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ التعويم؟

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي

بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة لأجل 3 سنوات

البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

"الاستثمار القومي" يخفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الأعلى بمصر