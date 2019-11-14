"الأوروبي لإعادة الإعمار" يوافق على إقراض "حسن علام" 20 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، خلال بيان له اليوم الخميس، إنه وافق على ضخ قرض قيمته 20 مليون دولار إلى شركة حسن علام القابضة، التي تعمل بمجال التشييد والبناء.

وأضاف البنك أن القرض يساعد شركة حسن علام القابضة على التوسع في قطاع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي المتنامي في البلاد من خلال الاستحواذ على شركات متخصصة في الأعمال الهندسية وتحلية المياه.

وأوضح البنك أن شركة حسن علام القابضة تستحوذ على حصص في شركات الهندسة والمقاولات والمرافق.

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة: إن شركته "هي شركة إنشاءات وأعمال هندسية تلتزم بأداء أفضل تجاه البيئة. نعمل على توسيع عروض أعمالنا عن طريق إضافة مرافق صديقة للبيئة إلى أنشطتنا الأساسية. وبدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنسرّع هذا التوسع من خلال الاستثمار في مجال المياه".

وتشمل أنشطة حسن علام القابضة الحالية الأعمال الهندسية والبناء، وإنتاج وتطوير مواد البناء والمرافق، وتأتي عمليات الاستحواذ هذه كامتداد رئيسي لعروضها في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مصر والمنطقة، وفقا للبيان.

وقال يورغن ريترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بدعم شركة حسن علام القابضة في توسعها في قطاعات جديدة ذات أهمية كبيرة للبلاد والشعب المصري، وهي معالجة المياه وتحلية المياه. سيساعد هذا المشروع أيضًا في تطوير المهارات المناسبة المطلوبة في هذا القطاع".

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر البنك ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروع. وفي عام 2018، كانت مصر أكبر اقتصاد استثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من حيث الالتزامات الجديدة.