الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة إلى 7.8% في الربع الثالث من 2019

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة إلى 7.8% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل 7.5% في الربع الثاني من نفس العام بارتفاع 0.3%.

وقال الجهاز إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفض بذلك بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الربع من عام 2018، حيث سجل 10% وقتها.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 28.069 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 1.2%، وتوزعت قوة العمل بين 12.381 مليون فرد في الحضر، و16.025 مليون فرد في الريف.

ووصل عدد المتعطلين إلى 2.212 مليون متعطل خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.092 مليون ذكور، و1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالى قوة العمل بارتفاع قدره 118 ألف متعطل عن الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6%، وبإنخفاض قدره 708 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.2%.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) 77.8% من إجمالي المتعطلين في الربع الثالث من 2019، 12.1% منها لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (14.9% للذكور، و9.4% للإناث)، مقابل 7.3% في الربع السابق (الذكور 10.7%، والإناث 4.3%).

وبلغت نسبة المتعطلين لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) 39.8% من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت (34.7% للذكور، و44.7% للإناث)، مقابل 40.4% في الربع السابق (الذكور 36.9%، والإناث 43.4%).

ويقع 25.9% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (25- 29 سنة)، حيث بلغت (25.3% للذكور، و26.4 % للإناث)، مقابل 36.9% في الربع السابق (الذكور 31.6%، والإناث 41.5%).

بينما تقع 22.2% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30- 64 سنة) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 15.4% خلال الربع السابق.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 9.3% في الربع الثاني من عام 2019، ومقابل 12.5% في الربع المماثل من العام السابق (أي بانخفاض 1.9% عن الربع المماثل).

بينما انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6% من إجمالي قوة العمل في الريف، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 6.1% في الربع الثاني من عام 2019، ومقابل 8.1% في الربع المماثل من العام السابق، بحسب البيان.

وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.6%، مقابل 88.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

وتوزعت هذه النسبة بين حملة تلك الشهادات إلى 43.8% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 42% بالربع السابق، و42.4% في الربع المماثل من العام السابق، وإلى 44.8% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 46.9% بالربع السابق، ومقابل 48.3% من الربع المماثل من العام السابق، وفقا للبيان.