أسعار الذهب العالمية تنخفض قبل كلمة ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1451.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو، المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز، "يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب".

وسيحظى حديث ترامب بالنادي بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأي أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التي تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر الماضي في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4% إلى 879.15 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.2% إلى 16.83 دولار للأوقية.