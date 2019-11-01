بنك التنمية الأفريقي يرفع رأسماله بقيمة 115 مليار دولار

كتبت منال المصري:

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على ضخ زيادة ملحوظة في رأسماله بقيمة 115 مليار دولار ليقفز رأسمال البنك من 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار، بحسب بيان من البنك اليوم الجمعة.

وقال البنك، إن المساهمين الذين يمثلون حملة الأسهم من 80 دولة وافقوا على رفع رأسمال البنك في اجتماع استثنائي للمساهمين أمس في أبيدجان.

وأشار البنك إلى أن الزيادة في رأس المال تعد الأكبر في تاريخ بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في عام 1964 .

وأضاف البنك أن الزيادة في رأس المال تضمن أن البنك سيواصل الحفاظ على تصنيف AAA الاسترليني، وكلها مستقرة، من أفضل وكالات التصنيف.

وبدأ بنك التنمية الإفريقي مناقشات حول طلب زيادة رأس المال العام قبل عامين، للمساعدة في تتبع تنفيذ استراتيجيات التنمية الخمسة العليا وأهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وقال رئيس بنك التنمية الإفريقي ، أكينوومي أديسينا ، "لقد حققنا الكثير من الإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة للقارة ، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل حيث تتمثل مسؤوليتنا في المساعدة بسرعة كبيرة في تحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا.

وبحسب أكينوومي "مع زيادة رأس المال العام الجديد، يخطط البنك لبذل المزيد من الجهد مع النتائج المتوقعة التالية: 105 مليون شخص للوصول إلى شبكات الكهرباء الجديدة و244 مليون شخص يستفيدون من التحسينات في الزراعة و15 مليون شخص يستفيدون من مشاريع المستثمر فيها و252 مليون شخص يستفيدون من تحسين الوصول إلى وسائل النقل ويستفيد 128 مليون شخص من تحسين فرص الحصول على المياه والصرف الصحي"

وأشارت أديسينا إلى أن "البنك سيواصل دوره القيادي في تطوير البنية التحتية ، وتعزيز التكامل الإقليمي ، والمساعدة في تحقيق طموحات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، ودعم الدول الهشة لبناء المرونة ، وضمان الإدارة المستدامة للديون ، والتصدي لتغير المناخ وتعزيز القطاع الخاص استثمارات القطاع. سنفعل الكثير. هذه لحظة تاريخية ".