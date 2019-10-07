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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

10:18 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14285 نقاط.

كما صعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.14% إلى مستوى 14217 نقطة.

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