البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم
10:18 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14285 نقاط.
كما صعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.14% إلى مستوى 14217 نقطة.
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