مصراوي في مركز تدريب أطقم "طيران الإمارات" في دبي (فيديو)

تصوير وإعداد: عبدالقادر رمضان:

أجرى مصراوي، جولة مصورة، في مركز تدريب الطيارين وأطقم الضيافة، بشركة طيران الإمارات، في مدينة دبي، والذي يحتوي على نماذج محاكاة للطائرات الخاصة بالشركة.

ويدرب المركز الطيارين وأطقم الضيافة على التعامل مع المواقف المختلفة المحتملة أثناء الطيران، مثل الهبوط الاضطراري فوق سطح البحر أو الأرض، وكذلك خدمات الضيافة، والإسعافات الأولية، وبيع منتجات المنطrة الحرة، وسلوكيات التعامل مع الركاب.

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