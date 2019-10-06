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مصراوي في مركز تدريب أطقم "طيران الإمارات" في دبي (فيديو)

06:28 م الأحد 06 أكتوبر 2019
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تصوير وإعداد: عبدالقادر رمضان:

أجرى مصراوي، جولة مصورة، في مركز تدريب الطيارين وأطقم الضيافة، بشركة طيران الإمارات، في مدينة دبي، والذي يحتوي على نماذج محاكاة للطائرات الخاصة بالشركة.

ويدرب المركز الطيارين وأطقم الضيافة على التعامل مع المواقف المختلفة المحتملة أثناء الطيران، مثل الهبوط الاضطراري فوق سطح البحر أو الأرض، وكذلك خدمات الضيافة، والإسعافات الأولية، وبيع منتجات المنطrة الحرة، وسلوكيات التعامل مع الركاب.

لمزيد من التفاصيل في هذا الفيديوجرافيك.

طيران الإمارات تدريب طاقم الطيران دبي نماذج محاكاة للطائرات
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