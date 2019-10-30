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    استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع بالدولار في سبتمبر بسبب سعر الصرف

    04:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع بالدولار في سبتمبر بسبب سعر الصرف

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 182 مليون دولار، وذلك بعد أن انخفضت لأول مرة في 8 أشهر خلال أغسطس.

    وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر، والصادر اليوم الأربعاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 15.124 مليار دولار (نحو 246.8 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.942 مليار دولار (نحو 248.1 مليار جنيه) في نهاية أغسطس الماضي.

    ويعود ارتفاع استثمارات الأجانب في الأذون عند تقييمها بالدولار رغم تراجعها بالعملة المحلية، إلى استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال سبتمبر الماضي، بنحو 28 قرشا، ليصل متوسط سعر البيع في البنوك إلى 16.32 جنيه بنهاية الشهر الماضي.

    وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2.5% خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية بالبنك، يومي 22 أغسطس، و26 سبتمبر الماضيين، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

    وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

    وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.

    أذون الخزانة استثمارات الأجانب الدولار البنك المركزي

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