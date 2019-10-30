المالية تختار 5 بنوك عالمية لطرح سندات دولارية جديدة في السوق الدولية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن 5 بنوك استثمار دولية تأهلت للترويج لطرح جديد لسندات دولية بعملة الدولار تعتزم الوزارة تنفيذه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة أن بنوك "Standard Chartered"، و"Natixis"، و"BNP Paribas"، و"JP Morgan"، و"Citi Bank"، تأهلت كمديرين للطرح، ومروجين، ومتلقين، للاكتتاب، حيث تعد من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا، ومنها من له مركز حالي بمصر.

كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركوه)، ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي، بحسب المالية.

وذكرت الوزارة أن اعتزامها طرح سندات دولية بعملة الدولار في الفترة المقبلة؛ يأتي من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.