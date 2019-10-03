"الهدوء يسيطر".. عدسة مصراوي ترصد محطات الوقود بعد قرار خفض أسعار البنزين

القاهرة - مصراوي:

تصوير - فريد قطب:

سادت حالة من الهدوء في محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، بعد ساعات قليلة من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الخميس، بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر.

ورصدت عدسة "مصراوي" الأوضاع داخل محطات البنزين قبل بدء تطبيق القرار.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، 7.75 جنيه لبنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وأوضحت اللجنة -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

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